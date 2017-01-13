Evli çiftin kavgası uçağı geri döndürdü

Türk Hava Yolları uçağında çıkan karı-koca kavgası uçağı geri döndürdü

İstanbul'dan havalanan ve Kilimanjaro'ya giden THY uçağında evli olduğu belirlenen iki yoldu sorun çıkardı. 151 yolcusu ile saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakta evli oldukları belirlenen iki kişi kavga çıkardı. Yolcular durumu kabin ekibine haber verdi. Olaya müdahale eden görevliler Anton Cestnik ve eşi Knavdiye Cestnik'i bir türlü sakinleştiremedi. Bu durum üzerine pilot geri dönme kararı aldı. Kahire hava sahasında bulunan uçak tekrardan İstanbul'a döndü ve saat 00.01'de havalimanına iniş yaptı. Uçağı havalimanında bekleyen polisler de duruma müdahale etti. Evli çifti uçaktan indiren polisler karakola götürdü. Diğer yolcular ise Kilimanjaro'ya gitmek üzere 03.31'de yeniden havalandı.