Evli çiftin korkunç kavgası: Biri bıçakladı, öteki kaynar su döktü

Adana'da evli çift yatakta birbirini öldürmeye çalıştı. Kadın eşinin üzerine kaynar su dökerken, adam da eşini bıçakladı

Olay Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde bulunan Gültepe Mahallesi'nde 13 Aralık tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nuray C., eşinin kendisini aldattığı gerekçesi ile eşi Menderes C. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Menderes C., sevgilisini kuma olarak almak istediğini söyleyince tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine 2 çocuk annesi Nuray C., sobanın üzerinde bulunan kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Vücudunda yanıklar oluşan Menderes C. de eline aldığı bıçakla, eşini kolundan ve karnından bıçakladı.



Sesleri duyan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifti farklı hastanelere kaldırdı. 41 yaşındaki Nuray C.'nin ve 46 yaşındaki Menderes C.'nin tedavileri hastanede sürüyor. Çiftin taburcu olduktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.