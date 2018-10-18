Evliliğin eğitimini aldıktan sonra evlendiler

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 'Evlilik öncesi eğitim programı' düzenledi. Programa katılan çiftlerin eğitimin ardından nikâhları kıyıldı

Sarıoğlan Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt’un konuşmacı olarak katıldığı, 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' etkinliğine Sarıoğlan Kaymakamı İlhan Kayatürk, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut idari personel ile vatandaşlar katıldı.

Sağlıklı bir evlilik için yapılması gerekenler, evlilikte çatışmalara neden olan faktörler ve çözüm yolları, hayat arkadaşını seçerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda konuşan Sarıoğlan Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Yazı İşleri Müdürü Gökkurt, "Sağlıklı bir toplumun temelini sağlıklı aile oluşturur. Sağlıklı aile ise gücünü sağlıklı bir karı-koca ilişkisinden alır" dedi. Sağlıklı evlilik ilişkisinin, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu etkiler yaratan bir güce sahip olduğunu belirten Gökkurt, "Hayatta her şey gibi mutlu olmak da çaba ister. Mutluluk kişilerin birbirleriyle sağlıklı ve doyurucu etkileşimler kurmaları sonucunda vardıkları bir noktadır. Stres yüklü bir karı koca ilişkisi, ailenin tüm bireylerinde doğrudan stres yaratır" diye konuştu. Düzenlenen etkinliğe dinleyici olarak katılan Kıymet Turgut (21) ve Menderes Gökkurt'un (23) nikahları da burada kıyıldı.