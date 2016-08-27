Nişan, evlilikten önceki son duraktır. Bütün süreçler sıkıntılı olsa da evliliğe en yakın durak olduğu için haliyle daha bir heyecanlı olur taraflar. Zira nişan çikolatası üzerine isim yazdırmak isterken siparişinizde diliniz sürçüp gelinin adını yanlış söyleyebilirsiniz.

Söz Gelenekleri İçinde Bir Tatlı: Söz Çikolatası

Evlenecek gençlerin evlilik öncesi uyması gereken ve bazen de ailelerin farklı geleneklere sahip olması hasebiyle biraz stresli adetler vardır. Mesela sözde erkek tarafı aile büyükleri, çikolata ve çiçekleriyle kız tarafının kapısına gelir. Devamında gelen söz merasiminden sonra getirilenler elbette ki kadınlar arasında konuşulur. Onun için söz çikolatası seçiminize dikkat etmelisiniz.

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