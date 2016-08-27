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    • Evlilik Öncesi Tatlılardan: Nişan Çikolatası

    Evlilik Öncesi Tatlılardan: Nişan Çikolatası

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 18:36
    Evlilik Öncesi Tatlılardan: Nişan Çikolatası

    Nişan, evlilikten önceki son duraktır. Bütün süreçler sıkıntılı olsa da evliliğe en yakın durak olduğu için haliyle daha bir heyecanlı olur taraflar. Zira nişan çikolatası üzerine isim yazdırmak isterken siparişinizde diliniz sürçüp gelinin adını yanlış söyleyebilirsiniz.

    Söz Gelenekleri İçinde Bir Tatlı: Söz Çikolatası

    Evlenecek gençlerin evlilik öncesi uyması gereken ve bazen de ailelerin farklı geleneklere sahip olması hasebiyle biraz stresli adetler vardır. Mesela sözde erkek tarafı aile büyükleri, çikolata ve çiçekleriyle kız tarafının kapısına gelir. Devamında gelen söz merasiminden sonra getirilenler elbette ki kadınlar arasında konuşulur. Onun için söz çikolatası seçiminize dikkat etmelisiniz.

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    Sevdiklerinize yapacağınız sürprizler için, aileye yeni katılan miniğin gelişi için, söz, nişan törenleriniz için hazırlamak istediğiniz şekilde çikolatalar ayrıca özel hazırlanan meyve ve çikolata sepetleri ile www.birbuketmeyve.com taleplerinizi karşılıyor. Hediyelik çikolata siparişiniz için bulabileceğiniz birçok alternatifi birbuketmeyve ayrıcalığı ve güvenli ödeme avantajı ile sipariş verebilirsiniz.

    Anahtar Kelimeler: Evlilik, Öncesi, Tatlılardan:, Nişan, Çikolatası

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