Evlilik programı ile tanınan adamın feci sonu!

Konya'da boş bir arazide yanan otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan yanmış erkek cesedinin, daha önce televizyonlarda evlendirme programına katılan damat adayı 39 yaşındaki Erdal Tursun'a ait olduğu ortaya çıktı. Erdal Tursun'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı 31 yaşındaki Mehmet Acar'ın ifadesinde, onu, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi ile aralarında ilişki bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtildi

Merkez Selçuklu İlçesi Beyhekim Mahallesi'nde geçen 19 Kasım Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında arazide plakaları sökülmüş bir otomobilin yandığını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, sürücü koltuğunda yanmış bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.



YANMIŞ CESET, TABANCAYLA BAŞINDAN VURULMUŞ



İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, kapıları kilitli olan otomobilin camları kırıp, kapıyı açtığında yanmış cesedin erkeğe ait olduğunu belirledi. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Beşhekim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopside yanmış cesedin, başından tabancayla bir el ateş edildiği, ölmeden öncede alevler arasında kaldığı belirlendi.



ÖZEL EKİP KURULDU



Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği oluşturduğu özel ekiple, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Özel ekip, otomobilde yaptığı incelemede plakaların kırılarak söküldüğünü, kontak anahtarının üzerinde 'Erdal' yazısını fark etti. Ardından şase numarasından aracın Erdal Tursun'a ait olduğu saptandı. İzmirli olan Erdal Tursun'un, daha önce çeşitli zamanlarda Sırbistan ve Danimarka'da yaşadığını, bir dönemde televizyon kanallarında evlendirme programlarına katıldığını belirledi.



POLİS, KALDIĞI OTELDEN İZ SÜRDÜ



Erdal Tursun'un, Konya'da otelde kalma olasılığı üzerine kentteki tüm otellerin kayıtları incelendi. Yapılan incelemede Tursun'un, olay günü bir otelde kaldığını belirledi. Otele giden polis, Tursun'un, kaldığı otel odasında, Tursun'un, sevgilisi Sırbistan uyruklu Jovana Milic ile karşılaştı. Milic, polise verdiği ifadesinde sevgilisinin, Konya'nın Ilgın İlçesi'ndeki arkadaşı Mehmet Acar'ın daveti üzerine Konya'ya gelip otele yerleştiklerini ve en son otelden de Mehmet Acar ile ayrıldığı söyledi. Otelin kamera kayıtlarında yapılan incelemede de Erdal Tursun'un, sevgilisi Milic ve arkadaşı Mehmet Acar ile otele geldiğini belirlendi.



KADINLARI DOLANDIRDIĞI İDDİASI



Araştırmasını derinleştiren polis, Erdal Tursun'un, Mehmet Acar'ın, ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olan 3 çocuk annesi eşi 31 yaşındaki Elanur Z.A.'yı yaklaşık 70 bin lira dolandırdığı yönünde poliste kaydının olduğunu saptadı. Tursun'un, daha önce sevgilisi 4 kadını da iş kurup, evleneceği vaadiyle dolandırıldığını, tek şikayetçinin Elanur Z.A. olduğunu belirledi.



Mehmet Acar'ın, bir otomobil kiraladığını belirledi. Aracın uydu takip sisteminden Acar'ın, Konya kent merkezi Nalçacı Caddesi'nde olduğunu belirleyen polis, dün Acar ile yanında bulunan arkadaşı 35 yaşındaki Ali Karaca'yı şüphe üzerine gözaltına aldı.



"HAZMEDEMEDİM''



Gözaltına alınan Acar, yapılan sorgulamasında Erdal Tursun'u, öldürdüğünü itiraf etti. Kendisinin daha önce Danimarka'da yaşadığını ve Erdal Tursun ile de o dönemde tanışıp, arkadaş olduklarını söylediği belirtildi. Halen Antalya'da oturan eşi Elanur Z.A. ile ayrı yaşadığını ve boşanma aşamasında olduklarını hatırlatan Mehmet Acar, ifadesinde şöyle konuştu:



"Yaklaşık 7 ay önce Erdal Tursun ile Türkiye'de buluşmuştuk. Ben Erdal'ın telefonundan eşimi arayıp konuştum. Erdal da daha sonra eşimi arayıp, kendisinden hoşlandığını söylemiş. Daha sonra eşimle aralarında gönül ilişkisi başlamış. Hatta Erdal, eşime, 'Ben senin çocuklarının babası' olacağım demiş. Ben resmen boşanmadığım için arkadaşımın bunu yapmasını hazmedemiyordum. Erdal Tursun'u birlikte iş yapalım diye Konya'ya çağırdım. Sırp sevgilisiyle birlikte kaldığı otele gittim. Erdal'ı otelden alıp çıktık. Birlikte bir süre alkol aldık. Sonra boş araziye gittik. Burada, Erdal Tursun'a eşime söylediklerini sordum. 'Demek sen benim çocuklarıma baba olacaktın' dedim. O an dondu kaldı. Kafasına ruhsatsız tabancayla tek el ateş ettim. Sonra ateşleyici jeli otomobile döküp yaktım."



Kanıt bırakmamak için tabancanın mekanizmasında düzenleme yaptığını belirten Acar'ın, "Erdal Tursun ile buluşmaya giderken tabancama tek mermi koydum. Merminin kovanı fırlamasın diye tabancanın mekanizmasında ayar yaptım. Delil bırakmak istemiyordum. Otomobilin plakalarını da sökerek oradan ayrıldık" diye ifade verdiği belirtildi. Mehmet Acar'ın, ifadesinin ardından gözaltına alınan Elanur Z.A. da, Erdal Tursun ile aralarında ilişki olduğunu itiraf ederek, "Erdal beni telefonla aramıştı. Sonra aramızda gönül ilişkisi başladı. O Sırbistan'da idi. Ben geçen Ağustos ayında Sırbistan'a gittim. Bir süre orada kaldım. Orada benden iş kuracağı vaadiyle yaklaşık 70 bin lira para aldı. Dini nikah kıydı. Sonra ben, orada onun bir Sırp sevgilisinin de olduğunu öğrenince Türkiye'ye geldim. Dolandırıldığımı anlayınca da hakkında şikayette bulundum. Çocuklarımın babası olacağı söylediğini de ayrı yaşadığım eşime söylemiştim" dediği öne sürüldü.



Gözaltına alınan Mehmet Acar, eşi Elanur Z.A. ile olay anından yanında bulunan arkadaşı Ali Karaca, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Mehmet Acar'ın tutuklanmasına diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.



EVLİLİK PROGRAMINA KATILMIŞ



Öldürülen Erdal Tursun, 2013 yılında katıldığı bir evlilik programında Azeri Esmıra Asgarova adlı kadınla, dini nikah yapıp, düğün yaptığı ortaya çıktı. Erdal Tursun'un, birlikte Türkiye'ye geldiği sevgilisi Jovana Milic, Türkiye'de şovmenlik yaptığını, evleneceği yönünde kandırıp, Türkiye'ye geldikleri belirtildi.