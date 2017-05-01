Evlilik programları yasaklanmadı ama...

Yayımlanan son KHK ile evlilik programlarının yasaklandığı duyrulmuştu. Ancak RTÜK'ten yapılan açıklamada gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.



OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı KHK ile evlilik programlarının yasaklandığı gündeme gelmişti. Konuyla ilgili RTÜK de bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada evlilik programlarının yasaklanmadığı belirtildi. Alınan bilgiye göre programlar devam edecek ancak yayın ihlali olması durumunda lisans iptaline kadar ağır yaptırımlar uygulanacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen şunları söyledi: “Ancak biz RTÜK üyeleri olarak, evlilik programlarına yönelik düzenlemenin hazırlanma aşamasının hiçbir yerinde yokuz. Burada evlilik programları ile mücadele adı altında ne yazık ki televizyonlar ekran karatma ve lisans iptali tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Yayıncılık cesaret isteyen bir iş haline gelmiştir.” (Habertürk)