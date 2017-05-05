Evlilik programlarının saati mi değişiyor?

Kaldırılıp kaldırılmayacağı yılan hikayesine dönen evlilik programlarına beklenen ayar geldi. Çocukların televizyon izlediği saatte artık evlilik programları yerine belgesel yayınlanacak.



Sürekli "kaldırılacak" diye haberleri çıkan evlilik programları için sonunda karara varıldı. Daha önce "koruyucu sembol" kullanılarak, çocukların da TV izlediği saatlerde yapılan evlilik programları, şimdi koruyucu sembol olsa bile söz konusu zaman dilimlerinde yapılamayacak. Bu programlar yerine belgesel yayınlanacak.



ÇOCUKLARIN SAATİNDE O YAYINLAR YAPILAMAYACAK

BELGESEL YAYINLAMAK ZORUNDALAR



AİLE DOSTU DİZİLERE TEŞVİK

"Evlilik programlarına yasak" olarak kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan KHK düzenlemesi ise algılandığının aksine, çocuk ve gençlerin televizyon izlediği saatlerde yapılan ve onların zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyen tüm yayınlara yönelik genel bir yaptırımı içeriyor. Daha önce "koruyucu sembol" kullanılarak, çocukların da TV izlediği saatlerde yapılan bu tip yayınlar, şimdi koruyucu sembol olsa bile söz konusu zaman dilimlerinde yapılamayacak.KHK ile getirilen yaptırımla kanallara, ihlallere devam eden programlar için 5 kereye kadar durdurma ve kapatma cezası da getirildi. TV kanalları, program durdurma cezası alan yayınların bulunduğu saatte belgesel gibi programları yayınlamak zorunda olacak. Belgeseli yayınlamayan kanalların lisansı iptal edilebilecek. Ayrıca yayını durdurulan programın sunucu ve yapımcıları, o saat aralığında başka bir TV kanalında yayın, program da yapamayacak.KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uzun süredir planlamaları yapılan aile dostu dizilere teşvik verilmesi de hayata geçirildi. Düzenlemeye göre, ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizilere teşvik verilecek. Teşvik, RTÜK tarafından bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilecek.