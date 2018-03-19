Eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü

Suriye'nin Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli sınırdaki askerlere silahlı saldırıda bulunmaya çalıştığı belirtilen PKK/YPG'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik silahlı saldırıda bulunmaya çalışan 1 PKK/YPG'li terörist, askerler tarafından fark edilerek, öldürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriye #terör
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