Eylem yapan havalimanı işçilerire gece 3'te gözaltı

3. havalimanında kötü çalışma koşullarına tepki gösteren işçilerin eylemine gece saatlerinde müdahale eden polis ve jandarma ekipleri, çok sayıda işçiyi gözaltına aldı. İnşaat-iş Sendikasının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada kapılar kırılarak girilen koğuşlarda işçiler ve sendika yöneticileri gözaltına alındı

29 Ekim’de açılışının yapılacağı duyurulan İstanbul'un 3. havalimanındaki inşaatta dün eylem vardı. Havalanının açılışa yetişmesi için kapasitelerinin üzerinde çalışmaya zorladıklarını iddia eden işçiler sabah erken saatlerde İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'nin binasının önünde toplandılar.

TOMA’larla şantiyeye giren jandarma ekipleri işçilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemin devam etmesi üzerine şirket yetkilileri işçilere görüşme çağrısı yaptı. Yapılan görüşmede şirkete 15 maddelik talep listesi iletildi. Taleplerin insani olduğunu söyleyen ve karşılanacağını ifade eden şirket yönetimi bunun protokole çevrilmesine itiraz etti. İşçi temsilcilerinin ısrarı üzerine “Ne yaparsanız yapın” diyen şirket yetkilileri görüşmeden çekildi.

İŞÇİLER VE İNŞAAT-İŞ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Gece saatlerinde polis ve jandarma tarafından eylem yapan işçilere düzenlenen operasyonda çok sayıda işçi ve İnşaat-İş yöneticisinin gözaltına alındığı aktarıldı. İnşaat-İş Sendikasının Twitter hesabından yapılan paylaşımlara göre jandarma ekipleri saat 03:00 sularında koğuşlara baskın düzenledi. Kapılar kırılarak düzenlenen baskında elinde isim listesi olan jandarma ve polisin özellikle öncü işçileri gözaltına aldığı belirtildi.