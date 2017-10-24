F klavye mecbur oluyor!

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, "Bu sene sonu itibariyle F klavye kamuda mecbur. Biz F klavyenin yaygınlaşması için mücadeleyi bırakmış değiliz. F klavye yerleşene kadar bu mücadele devam edecek" dedi

F klavyenin önemine dikkati çeken Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, klavye meselesinin de bir dil meselesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Esas dayatma orada yapılıyor. Klavyenin üzerindeki bütün kelimeler İngilizce. Biz bunu bir dil meselesi olarak aldık. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza da müteşekkiriz. Allah razı olsun. Allah ömrüne ömür katsın. Bu sene sonu itibariyle F klavye kamuda mecbur. Biz F klavyenin yaygınlaşması için mücadeleyi bırakmış değiliz. F klavye yerleşene kadar bu mücadele devam edecek. Bunun başka yolu yok. F klavyeyi her ortamda gündemde tutuyoruz."