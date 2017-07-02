Fabrika 3 saatte küle döndü

Yapılan soğutma çalışmasının ardından fabrikadan eser kalmadığı gözlenirken, üretimdeki kullanılan makineler de kül oldu. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevlerin, fabrikanın arkası bulunan solvent tanklarına ulaşması da engellendi.Kaynak: DHA
Özel bir şirkete ait ana tesis konumundaki yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alan sahip fabrikada 3 vardiyalı 850 işçinin çalıştığı belirtildi. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından yangının boyutu ortaya çıkarken, kül olan 39 yıllık fabrikada milyonlarca liralık zarar olduğu ifade edildi. Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangının çıkışıyla ilgili olan incelemesini sürdürüyor.
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