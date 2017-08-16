Fabrika yangını sonrası, patrona hâlâ ulaşılamıyor!

Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının depo bölümünde başlayan ve itfaiyenin 12 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında kaybolan fabrika sahibi 63 yaşındaki Tuncay Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü olay yerinde, AFAD, UMKE ekipleri ve fabrika çalışanları da Kara'yı bulmak için çalışma yapıyor

Geçen pazartesi günü saat 16'00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasında başlayan yangın, itfaiyenin 12 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen ve hasar meydana gelen yangın sonrası ulaşılamayan ve görgü tanıklarının, yangın sırasında fabrikaya girdiğini gördüklerini Tuncay Kara'nın bulunması için de arama çalışmaları başlatıldı. Kara'nın bulunması için AFAD UMKE, itfaiye, sağlık görevlileri ve işçilerden oluşan 100 kişilik ekip, fabrikada arama çalışması yürütüyor. Kara'ya henüz ulaşılamazken, hasar gören fabrikadaki molozlar da temizleniyor.



Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, arama çalışmalarının 2'nci gününde UMKE'yi de dahil edildiğini söyledi. Bugün akşama kadar 100 kişilik bir ekip ile Tuncay Kara'nın görüldüğünün iddia edilen yerlerde arama çalışmaların devam edeceğini söyleyen Yılmaz, şöyle dedi:



"Bugün arama çalışmalarının 2'nci günü bugün AFAD ve itfaiye ekiplerini yanına UMKE ekiplerini de dahil ettik. Fabrika işçileri ile birlikte toplamda 100 kişilik bir ekip ile arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Çalışmalar kapsamında alanı 8 bölüme ayırdık ve yarısını bitirdik. Bugün de geri kalan kızmanı bitirmeyi hedefliyoruz. Arama çalışmalarında özellikle Tuncay Kara'nın görüldüğü iddia edilen alanlara yoğunlaştık. Bugün akşama doğru en son görüldüğü alanların taramasına bitirmiş olacağız."



Arama çalışmalarına rağmen Kara'dan haber alınamazken, Kara'nın yakınları da gelecek haber için fabrikadaki bekleyişini sürdürüyor.



