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    • Facebook canlı yayınını açıp intihar etti

    Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde 22 yaşındaki Erdoğan Ceren, sosyal paylayım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yaparken av tüfeği ile karnına ateş ederek yaşamına son verdi

    10 Ekim 2016 Pazartesi 16:56
    Facebook canlı yayınını açıp intihar etti
    Olay saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ellek Beldesi'nde meydana geldi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından "Aşkımız destan yazacaktı, Hani gözler ağlamayacaktı, şimdi söyle gidiyor musun yar, ellerim sensiz yanacak mı" diye dörtlük ve ardından "Canım ablam ve canım yeğenim" yazılı iki fotoğraf paylaşan Erdoğan Ceren, sayfasından canlı yayını açtı. Elinde otomatik av tüfeği bulunan genç, " Hiç kimse inanmadı onun için öleceğime. Alın, alın da izleyin" diye konuştuktan sonra av tüfeğini karın boşluğuna dayayarak tetiği çekti. İlk denemede tüfeğin emniyeti kapalı olduğu için ateş almazken, ikinci denemesinde tetiği çekince silah ateş aldı.

    Bu sırada canlı yayın yaptığı telefon düşünce ekran karardı. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları Erdoğan Ceren'in cesidini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Intihar, Facebook Canlı Yayın Intihar

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