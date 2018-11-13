Facebook'tan canlı yayın yaparken efektleri açık unutunca...

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı anları canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşın yüz efektlerini açık unuttuğu video, sosyal medyada kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu

13 Kasım 2018 Salı 12:42

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kar yağışını canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşın videosu sosyal medyada olay oldu.

Yoğun kar nedeniyle mahsur kaldığı anları arkadaşları ile paylaaşmak isteyen vatandaş, face effect olarak bilinen yüz efektini açık unuttuğu anlar komik görüntülere neden oldu.

Yüzünün neden değiştiğini bir türlü anlayamayan vatandaş arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarından da aradığı yardımı göremeyen vatandaş kısa süre sonra videoyu sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ordu Mesudiye'de çekilen görüntüler sosyal medyada yüzderce kişi tarafından paylaşıldı. Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen video, kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Etiketler; #ordu #kar yağışı video #yüz efekti unutma
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