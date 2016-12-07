Facebook'tan cinsel organ göndermeye, 7 yıl hapis istemi

Sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden sahte hesap açarak O.C isimli kadına cinsel organının fotoğrafını yollayan ve hakaret ve tehdit eden Ö.D. isimli erkek hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasına katılan O.C., sanık Ö.D.’nin telefon numarasını internette çıplak kadın fotoğrafları ile birlikte yayınladığını belirterek, bu olayın psikolojisini bozduğunu söyledi

Facebook üzerinden tanıştığı O.C.’ye hakaret içerikli mesajlar ve cinsel organının fotoğrafını çekerek oluşturuduğu sahte hesapla yine Facebook üzerinden yollayan Ö.D. hakkında, “Sesli, yazılı veya görsel bir ileti ile hakaret”, “Tehdit”, “Cinsel taciz” suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Bursa’da oturan sanık Ö.D., İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya katılmazken, müşteki O.C., hazır bulundu. Sanık ile facebook üzerinden 5 yıl önce tanıştığını belirten O.C., geçen yıl anlaşmazlığa düştüklerini belirtti. Bunun üzerine sanık Ö.D.’nin şahsına ait telefonu facebook sayfasından paylaştığını belirten O.C., “Çıplak kadın fotoğrafları ile sayfalar açarak telefonumu orada da paylaştı. Erkeklerin beni rahatsız etmesine neden oldu. Bu paylaşımları kendi adresinden ve farklı adreslerden yapıyor. Cinsel içerikli sözlerle benim numaramı paylaşıyordu. Kendisine ait profilden uyardım, yaptığının suç olduğunu söyledim. Cinsel organının resmini gönderdi. Ben de suç duyurusunda bulundum. Olaydan dolayı maddi zararım olmadı ancak manevi zararım oldu. Psikolojim bozuldu, ilaç kullandım, yüz felci geçirdim. Halen de tedavime devam ediyorum” dedi.



Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ö.D.’nin Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarda şikayetçi O.C.’ye hakaret ettiği belirtildi. İddianamede, Ö.D.’nin, “Sesli, yazılı veya görsel bir ileti ile hakaret”, “Tehdit”, “Cinsel taciz” suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

