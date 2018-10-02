Facebook'tan yorum yaptı, bu hale geldi!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sosyal medyadan tartıştığı kişi tarafından ailesinin yanında silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen genç yaralandı

İddiaya göre, Koza Mahallesi'ndeki evinin avlusunda ailesiyle vakit geçiren Fatih Gölge (19), sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafına olumsuz yorum yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kuzeninin bacanağı M.B'nin silahlı saldırısına uğradı.

Gölge'nin 2 bacağından yaralandığı olay sonrası zanlı M.B, kendisini bekleyen ve silahlı olduğu iddia edilen arkadaşıyla motosikletle kaçtı.

Yaralı, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih Gölge'nin yakınları, olay sırasında avluda yaşları 2 ile 6 arasında değişen 4 çocuğun olduğunu, engellemeye çalışmalarına karşın zanlının saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.