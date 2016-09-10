10 Eylül 2016 Cumartesi
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    • Facebook'ta kan donduran paylaşım! Parmağını ısırdı diye...

    İ. E. adlı sosyal medya kullanıcısının parmağını ısıran papağının kalbini söküp fotoğraflarını paylaşması ortalığı ayağa kaldırdı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 11:12
    Facebook'ta kan donduran paylaşım! Parmağını ısırdı diye...
    Facebook hesabından yaptığı açıklamada, parmağını ısıran papağına çok kızdığını ve cezalandırmak adına papağının kalbini meyve bıçağıyla söken E., sosyal medyada yoğun tepki gördü. Cani kız için change.org'da yargılanması için başlatılan imza kampanyasına on binlerce insan destek verdi.



    E. için Ekşi Sözlük'te de yüzlerce yorum yapıldı. İşte onlardan bazıları

    - ne kadar sövsem küfür etsem az kalır. ömrünün sonuna kadar ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kalması gereken insan görünümlü mahlukattır. içimin soğuması için evire çevire dövsem yeterli olmaz sanırım.

    - insanların niye böyle fantezilere giriştiğini hala ve hala anlamış değilim. hayvanın suçu neydi de canını okudun. diyebilecek çok da bir şey yok maalesef.

    - sırf daha güçlü olduğu için bir canlıyı öldürme hakkına sahip olduğunu sanan bu zavallı iğrenç yaratık kendinden güçsüz olduğunu gördüğü bir insana, çocuğa, bebeğe de aynı şekilde zarar verebilir.

    - şiddeti şiddetle çözme peşinde olanların şiddetle saldırdığı bir ruh hastasının eylemi.
    Anahtar Kelimeler: Papağan, Papağan Kesme, Cani, Facebook Cani

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