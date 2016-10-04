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    • Facebook'taki tacizciyi böyle rezil etti

    İngiltere'de yaşayan genç kız Abby Mary kendisini Facebook'tan taciz eden ve polis memuru olduğu iddia edilen S.T.'nin mesajlarını ve çıplak fotoğraflarını deşifre etti. Fotoğraf ve mesajların ortaya çıkmasıyla sosyal medya birbirine girdi. Olaya tepki yağıyor...

    04 Ekim 2016 Salı 10:51
    Facebook'taki tacizciyi böyle rezil etti
    İngiliz Abby Mary (19), Facebook'ta polis memuru olduğu iddia edilen S.T. tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

    Kişisel Facebook hesabından olayı anlatan Abby, tüm konuşmaların ekran görüntülerini de paylaştı.

    Mesajlaşmalara göre, aslında 19 yaşında olan Abby, '16 yaşındayım' demesine rağmen S.T. ısrarlı tacizlerini sürdürüyor. Çıplak fotoğraflarını gönderen S.T. evlenmek için S.T.'yi Türkiye'ye davet ediyor. Israrlarını sürdüren S.T. Abby'ye bakire olup olmadığını soruyor.

    Facebook'ta "İnsanların bu tip sapıklara dikkat etmesi için paylaşıyorum" diyen Abby, başka genç kızların da bu sapıklığa maruz kalmaması için sosyal medya kullanıcılarından S.T.'yi şikayet etmelerini istedi. Abby yazısını "Başka sapıklar da bana yazmayı denemekte kendilerini özgür hissedebilirler, onları da ifşa edip teker teker rapor edeceğim" şeklinde bitiriyor.

    Kısa sürede yüzlerce kez paylaşılan yazı, Eşki Sözlük'te de gündem oluşturdu.
    Anahtar Kelimeler: Tacizci, Tacizci Polis

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