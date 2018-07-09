Facia geliyor demiş. CHP uyarmış ama...

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’yi yasa boğan tren kazasıyla ilgili olarak, Ulaştırma Bakanlığını, geçen yıl hem soru önergesi hem de meclis araştırması talebiyle uyarmıştı

KİT Komisyonunda Sayıştay raporunda Devlet Demir Yolları ile ilgili sorunları 26. Dönem toplantılarında sürekli gündeme taşıyan ve konuyla ilgili Meclis araştırması ile yazılı soru önergeleri veren dönemin KİT komisyon üyesi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Devlet Demir Yollarının tüm yönleri ile meclis araştırması ile ele alınarak her yönüyle incelenmesi gerektiğini ve algı ile Devlet Demir Yollarında yapılanların kamuoyuna abartılı sunulup sorunların hasıraltı edildiğini söyledi. Gürer, Çorlu’da 24 kişinin hayatını kaybettiği, Türkiye’yi yasa boğan tren kazasının adeta ‘geliyorum’ dediği ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kazanın meydana geldiği Sirkeci-Uzunköprü hattı üzerinde bulunan 6 adet demiryolu köprüsüyle ilgili çalışmaların neden durdurulduğunu geçen yıl Mayıs ayında soru önergesi olarak Meclis gündemine taşıdığı, ayrıca TCDD’de 60 bin olan personel sayısının 23 bine düşmesi nedeniyle oluşabilecek aksaklık ve sorunların belirlenmesi için Meclis Araştırması açılması talebinde bulunduğunu, ayrıca tren kazaları ve yürütülen çalışmalarla ilgili çok sayıda soru önergesi verdiğini de ifade etti,



24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treninin 5 vagon Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar mahallesinde raylardan çıkarak devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 318 kişi yaralandı.

GÜRER, GEÇEN YIL MAYIS AYINDA UYARMIŞTI

Türkiye’yi yasa boğan kazanın ise adeta geliyorum dediği ortaya çıktı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, KİT Komisyonu üyesi olarak, Sayıştay raporlarına istinaden, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TCDD’nin Sirkeci-Uzunköprü hattı üzerinde meydana gelebilecek muhtemel bir kazayı hem soru önergesi hem de meclis araştırması talebiyle TBMM gündemine getirdiği belirlendi. Gürer DDY’nın yapısal sorunları ilgili de çok sayıda soruyu bakanlara yöneltti. Taşeronlaşan DDY’nda sorunlara dikkat çekti.

KÖPRÜ ÇALIŞMALARI NEDEN DURDURULDU

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 yılı Mayıs ayında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, dün Türkiye’yi yasa boğan tren kazasının yaşandığı Sirkeci-Uzunköprü arasında yapımı planlanan ancak çalışmaların durdurulduğu 6 demiryolu köprüsünün akıbetini sormuştu. Gürer, önergesinde “İstanbul Sirkeci-Uzunköprü demiryolu hattı üzerinde 6 adet demiryolu köprüsünün debileri yetersiz olduğu gerekçesi ile İstanbul ili Taşkın Koordinasyon Kurulunun kararıyla yenilenmesinin istendiği, TCDD 1. Bölge Müdürlüğünce yapım ihalesi yapılarak sözleşme imzalanıp yer teslimi yapıldığı ancak demiryolu hattının tren trafiğine kapatılmadan mevcut hat üzerinde bulunan köprülerin imalatının yapılamayacağı gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğu doğru mudur? Kurumun bu yönde maddi anlamda kaybı var mıdır? Yapım işinin teknik gerekçeleri de dikkate alınarak akıbeti hakkında karar verilmiş midir?” şeklinde sorular yöneltmişti.

BAKAN ARSLAN’IN VERDİĞİ YANIT

Gürer’in önergesine yanıt veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise 2015 yılında yapım ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan ve 06.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılan Sirkeci-Uzunköprü hattı üzerinde bulunan 6 adet demiryolu köprüsünün, Halkalı-Çorlu hattının 2 ay süre ile kapatılarak yapılmasının planlandığını belirterek, “Ancak 19.11.2015 tarihinden itibaren Halkalı-Çerkezköy arası tren trafiğine açılarak akabinde yurt dışı bağlantılı yük taşımacılığına başlanması nedeniyle, köprülerin imalatının, hattın tren trafiğine kapatılmadan yapılması mümkün görülmediğinden çalışmalar durdurulmuştur” şeklinde açıklama yapmıştı.

Söz konusu demiryolu köprülerinin yenilenmesinin hattın tren trafiğine kapatılmadan ve mevcut köprüler korunarak, çelik koruger sistemi ile ilave açıklıklar yapılmak suretiyle imalatının yapılmasının planlandığını belirten Bakan Ahmet Arslan, proje çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti.



Bakan Arslan, “Sirkeci-Uzunköprü hattı üzerinde bulunan 6 adet demiryolu köprüsü yapım işinde İşletmecilik faaliyetlerinin kesintiye uğramaması nedeniyle TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü aleyhine maddi bir kayıp oluşmamıştır” açıklamasında bulunmuştu.

GÜRER’İN MECLİS ARAŞTIRMA TALEBİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrıca çalışan sayısı 60 binden 23 bine düşen Devlet Demiryollarında kapanan istasyonlar ve işletmeler ile ihalelerdeki aksaklıklar ve duran çalışmaların incelenmesi için Meclis Araştırması istemişti.

Gürer, geçen yıl verdiği Meclis araştırma önergesinde “Kapanan istasyonlar ve işletmeler, 60 binlerden 23 binlere düşen çalışan sayısının nedenleri, yapım çalışmalarında gecikmeler, ihalelerde aksamlar, duran çalışmalar ile demir yolu hizmet kalitesi ile ilgili ülke genelinde yapılanlar incelenmesi ve demir yollarının çok boyutlu ve yönlü durumunun irdelenip değerlendirilmesi önemli ve yararlı olacaktır” ifadelerine yer vermişti.