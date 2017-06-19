Facia önlendi! 100 kiloluk patlayıcı imha edildi!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, teröristlerce yola tuzaklandığı belirlenen 100 kilogramlık patlayıcının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 ilçede bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıların yakalanması amacıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.



Operasyonda, 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli ve bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personeli yer alırken, dün ekiplerce oluşturulan 33 kontrol noktasında 59 araç ve 731 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 6 kişi yakalanarak Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.



Alınan arama kararına istinaden 25 köy ve 4 mezradaki 142 ev ve eklentilerinde yapılan aramada kasten adam öldürme, tehdit ve hakaret suçundan 2, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan bir, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan bir kişi olmak üzere haklarında arama kaydı bulunan toplam 4 şüpheli gözaltına alındı, tabanca, tabanca şarjörü, 17 tabanca fişeği ele geçirildi.



Teröristlerce kullanılan 4 mağara ve çevresinde yapılan aramada 12 kilogramlık 6 mutfak tüpü, 2 kilogramlık 2 piknik tüpü, 16 büyük pil, vantilatör, koli bandı bulundu.



Patlayıcı düzeneği tespit edildi

Operasyonda bölgede güvenlik güçlerince yürütülen arama çalışmaları kapsamında Lice ilçesinin Ortaç köyü sınırlarında karayoluna tuzaklanan 12 kilogramlık 2 tüp içerisine yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu ile güçlendirilen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Patlayıcı düzeneği bulunduğu yerden alınarak emniyetli bölgede imha edildi.Narkoterörle mücadele kapsamında, 128 kilogram kubar, bir ton 57 kilogram toz olmak üzere toplam bir ton 185 kilogram esrar ile 669 bin 115 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri savcılık talimatıyla yerinde imha edildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.