Fatih İkinci El Eşya Alan Yerler

Zaman zaman eşyalarımızda kırılıyor, yıpranıyor ya da eskiyebiliyor. Kimilerimiz onlardan atarak kurtuluyor, kimisi tavan arasında kaderin terk edilerek çürümeye bırakılıyor ya da bazıları da onları ellerinden çıkartmak istiyor.

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