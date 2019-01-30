Fatih Portakal: "Koltuğu bırakıyorum"

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, basın sigortasıyla erken emeklilikten yararlandı. Portakal, emekliliğini Twitter hesabından esprili bir şekilde duyurdu.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla emekliliğini duyurdu.

Basın sigortasından faydalanarak emekli olan Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli. Tekaütlüğüm hayırlı olsun…" ifadelerini kullandı.