Fatma Girik, engelli gencin yüzünü güldürdü

BODRUM'da sinema sanatçısı Fatma Girik'in girişimiyle, doğuştan engelli 21 yaşındaki Eren Demirci, 15 yıldan bu yana hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

Samsun'da zihinsel ve fiziksel engelli Eren Demirci'nin 15 yıllık hayali gerçek oldu. Fatma Girik'in 20 yıldan bu yana yanında çalışan 49 yaşındaki Dursine Yılmaz'ın yeğeni olan Demirci, çocukluğundan bu yana istediği tekerlekli sandalye ihtiyacını Girik'e iletti. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar ile görüşen Fatma Girik, gencin bu isteğine yanıt verdi. Haznedar ile yaptığı telefon konuşmasının ardından 2 gün içinde tekerlekli sandalyenin Samsun'a ulaştığını belirten Fatma Girik, şöyle dedi:



"Bir sanatçı olarak, Beşiktaş Belediyesi de sosyal belediyecilik gereği bu desteği vermek zorundaydık. Eren'in akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için yatağa ve eve bağlı yaşadığını öğrenince hemen girişimde bulundum. Sağolsun sayın Haznedar da bizi kırmadı."









Kaynak: