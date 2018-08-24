Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın annesi, yazar Ayşe Gürgün Say (82), Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say, hayatını kaybetti
24 Ağustos 2018 Cuma 15:38

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde 17 yıl yaşayan Ayşe Gürgün Say, 21 Haziran günü rahatsızlandı. 6 yıldır Alzheimer hastası olan Say, Bodrum'daki özel hastanede tedaviye alındı. Beyin embolisi teşhisi konulan Ayşe Gürgün Say, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fazıl Say, annesinin ölüm haberini, bugün kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyurdu. Say, 'Sevgili annem Ayşe Gürgün Say'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenazesi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Bodrum Bitez Köyiçi Camii'nden kaldırılacaktır. Sevenlerinin başı sağ olsun' paylaşımında bulundu.

Fazıl Say, ayrıca 'Dayanışmanız, sevginiz, annem için dualarınız için sonsuz teşekkür ederim. Bu son günlerde, bana manevi olarak destek olan, arayan, soran tüm dostlarımıza, sevenlerimize, ekibime, annemin yardımcılarına, aileme teşekkür ederim. Bu zor günlerimde gece, gündüz yanımda bana destek olan, Ece'ye sevgisi için sonsuz teşekkür ederim. Sevgili annem nur içinde yatsın' diye yazdı.


Kaynak: DHA
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