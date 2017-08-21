Feci kaza 3 can aldı!

Diyarbakır- Mardin karayolunda, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu 17'nci kilometrede meydana geldi. Bülent Ay yönetimindeki 21 TB 304 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şehmuz Koşan yönetimindeki 21 TD 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Şehmuz Koşan, Mehmet Şerif Çiftçi ile Orhan Akgül ve Bülent Ay, yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Şehmus Koşan, Mehmet Şerif Çiftçi ile Orhan Akgül tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.. Bülent Ay'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



