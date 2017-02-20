Fehriye Erdal'a 15 yıl ceza

Fehriye Erdal'a 15 yıl ceza

Belçika'da mahkeme, Sabancı suikastı zanlılarından Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı gıyabında 15 yıl hapse mahkûm etti


Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden terörist Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, Erdal hakkında, Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istemişti.

Belçika'nın, değişiklik yapılyan terör suçlarını düzenleyen yasalarının, "suçun tarihinden sonra" yürürlüğe girmiş olması nedeniyle "terör suçundan" yargılanamayan Erdal, hapis cezasının onaylanmasının ardından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanacak.

Kaynak: DHA
Etiketler; #fehriye erdal
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