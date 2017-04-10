Fenerbahçeli taraftarlar kaza yaptı: 1 ölü, 19 yaralı

Balıkesir Edremit'te Fenerbahçeli taraftarları taşıyan minibüs, park halinde duran TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçını izlemek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar maça gitmik için Burhaniye'de bulunan bir tur firması ile anlaştı. Anlaştıkları firmanın verdiği minibüs ile maça giden taraftarlar daha sonra da dönüş yoluna geçti.
Yalova'da yemek molası veren taraftarlar, Edremit'e 24 kilometre kala ise bir kaza geçirdi.
Alınan bilgiye göre minibüs, saat 04.00 sıralarında yol kenarında park halinde duran mermer yüklü TIR'a çarptı. TIR'a arkadan çarpın minibüsün ön kısmı parçalandı. Kazada ön koltukta oturan 39 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Türker Öztuğ hayatını kaybetti.
Minibüsün şoförü 46 yaşındaki Sefer Kılcı ve araçta bulunan diğer 18 taraftar ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere taşıdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 6 yaralının tedavisinin ise ayakta yapıldığı belirtildi.
TIR'IN ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Karayolunda yaklaşık 3 saat boyunca tek şeritten ulaşım sağlandı. Nöbetçi savcı tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Öztuğ'un cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü kaza yerinde bulunamadı. TIR'ın kapı ve camlarının açık olduğu belirtildi. Kaza sonrası kaçtığı öne sürülen şoförün, araçtaki evraklara göre M.Ü. olduğu, yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.