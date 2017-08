Fethiye Körfezi'ndeki çamur tepeleri TBMM gündeminde

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, helikopterle havadan görüntülenen Fethiye Körfezi'ndeki çamur tepelerini TBMM gündemine taşıdı. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin cevaplandırması istemiyle soru önergesi veren Demir, Fethiye Körfezi'nde yaşanan kirliliğe neden önlem alınmadığını ve temizliği için planlama olup olmadığını sordu

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir yazılı soru önergesinde, Fethiye Körfezi'ndeki kirliliği betonlaşmadan kaynaklanan 'Doğa katliamı' olarak niteledi. Milletvekili Demir, Türkiye'nin cennet köşelerinden Fethiye Körfezi'nin açık denize kapalı dikdörtgen yapısı nedeniyle derelerin taşıdığı çamurdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Körfezin her geçen yıl çamurla dolarken denizde oluşan kirliliğin artık gözle görülebildiğini aktaran Demir, biriken çamurun deniz trafiğini olumsuz etkilediğini kaydetti. Körfezde hareket eden yat ve teknelerin çamura saplanmamak için belli bir rotayı kullanmak zorunda kaldığını vurgulayan Demir, şöyle dedi;



"Çalış'taki Murt Deresi'nde demirli teknelerin çamur nedeniyle denizde zikzaklar çizerek ilerlediğini, önlem alınmazsa Çalış bölgesindeki deniz trafiğinin 3-4 yıl içinde tamamen duracağı belirtilmektedir. Mendos Dağı eteklerinde, Çalıca'da kurulu santralde kullanılan Eşen suyunu tahliye eden su işleri kanalıyla, Mut Deresi'nden gelen suyun alüvyonları Fethiye Körfezi'ni doldurmaktadır. Her iki su kanalında da bu alüvyon tutucu havuzlar yapılmaması günbegün Fethiye Körfezini öldürmektedir."



"NEDEN ÖNLEM ALINMAMIŞTIR?"



CHP'li Demir, Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yanıtlanması için şu soruları yöneltti:



* Fethiye Körfezinde uzun zamandır yaşanan kirliliğe neden bir önlem alınmamıştır? * 2012 yılında Muğla Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel bir araştırma 12 kilometre uzunluğundaki körfezde 2 milyon metreküp çamur bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonuç bölümünde tabanı her yıl 8 santimetre dolan Fethiye Körfezi'ne 15 yıl ömür biçildi. Ancak araştırmanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Murt Deresi'nin ıslahı dışında körfezin temizliği için atılmış somut bir adım neden bulunmamaktadır? * Yeni tamamlanan Murt Deresi ıslahının körfeze çamur taşınmasını engellemediği gibi aksine derede yapılan betonlaşma körfeze çamur taşınmasını hızlandırmaktadır. Bu doğa katliamının sorumluları kimlerdir? * Herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır? * Ne zaman ve nasıl bir önlem alınacaktır? * Su işleri kanalı ve Murt Deresi'nde alüvyonları tutucu havuzlar yapılma planlaması var mı? * Fethiye Körfezi'nin içinde 2 milyon metreküp çamur bulunmaktadır. Temizlenmesi için bir planlama var mı?







