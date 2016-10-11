15 Temmuz’da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen, halk ve güvenlik güçlerince püskürtülen darbe girişiminin ardından emniyete ihbar yağdı. 242 kişinin hayatını kaybettiği girişimin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne tepki gösteren vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘155 online ihbar hattı’nı arayarak şüpheli gördükleri kişileri güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarlar zamanla içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerine 15 Temmuz’dan bu yana yapılan ihbar sayısı 40 bini buldu.



İHBARLARIN ÇOĞU ASILSIZ, NEFRETE DAYALI



Habertürk'ün haberine göre, ihbarların büyük bölümünün kişisel problemlerden kaynaklanan kin ve nefrete dayalı, asılsız ihbarlar olduğunu belirten yetkililer, bu ihbarların her birinin araştırıldığını, bu sürecin asıl işlerin yürütülmesini zorlaştırdığını vurgulayarak, “Asılsız ihbarlar çok vaktimizi alıyor, diğer işlerimiz sıkıntıya giriyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Emniyet birimlerine yapılan ihbarlarda vatandaşların akrabalarını, komşularını hatta eşlerini FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları iddiasıyla ihbar ettiği öğrenildi. Kaynaklar, “Oğlunu ihbar eden baba, kocasını ihbar eden eş, komşusunu ihbar eden vatandaşlarımız var. Elbette bütün ihbarlar değerlendirilip işlem yapılıyor. Asılsız olanları ayırıyoruz, bariz bir iftira söz konusuysa ihbarcı hakkında da asılsız ihbar yapmak suçundan işlem yapıyoruz” dedi.



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