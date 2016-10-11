11 Ekim 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • FETÖ bahanesiyle oğlunu, kocasını, komşusunu ihbar eden var!

    15 Temmuz'dan beri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerine yapılan FETÖ'cü ihbarı sayısı 40 bini buldu. Ancak emniyet birimleri bu ihbarların çoğunun sahte olduğunu bildirdiler. Asıl korkutucu olan ise oğlunu, kocasını, komşusunu ihbar edenlerin sayısındaki fazlalık

    11 Ekim 2016 Salı 10:29
    FETÖ bahanesiyle oğlunu, kocasını, komşusunu ihbar eden var!
    15 Temmuz’da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen, halk ve güvenlik güçlerince püskürtülen darbe girişiminin ardından emniyete ihbar yağdı. 242 kişinin hayatını kaybettiği girişimin ardından FETÖ/PDY terör örgütüne tepki gösteren vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘155 online ihbar hattı’nı arayarak şüpheli gördükleri kişileri güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarlar zamanla içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerine 15 Temmuz’dan bu yana yapılan ihbar sayısı 40 bini buldu.

    İHBARLARIN ÇOĞU ASILSIZ, NEFRETE DAYALI

    Habertürk'ün haberine göre, ihbarların büyük bölümünün kişisel problemlerden kaynaklanan kin ve nefrete dayalı, asılsız ihbarlar olduğunu belirten yetkililer, bu ihbarların her birinin araştırıldığını, bu sürecin asıl işlerin yürütülmesini zorlaştırdığını vurgulayarak, “Asılsız ihbarlar çok vaktimizi alıyor, diğer işlerimiz sıkıntıya giriyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Emniyet birimlerine yapılan ihbarlarda vatandaşların akrabalarını, komşularını hatta eşlerini FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları iddiasıyla ihbar ettiği öğrenildi. Kaynaklar, “Oğlunu ihbar eden baba, kocasını ihbar eden eş, komşusunu ihbar eden vatandaşlarımız var. Elbette bütün ihbarlar değerlendirilip işlem yapılıyor. Asılsız olanları ayırıyoruz, bariz bir iftira söz konusuysa ihbarcı hakkında da asılsız ihbar yapmak suçundan işlem yapıyoruz” dedi.
    Anahtar Kelimeler: Fetö, Fetö Ihbar, Ihbar, Asılsız Ihbar

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Pireyi deve yapıyoruz
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Dostluk 'merhaba' ile başlar
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Merhaba ve elveda Rosetta
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz