FETÖ'cü kadın, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

FETÖ üyesi olduğu belirlenen bir kadın, yurt dışına kaçmak isterken otomobilin gizli bölmesinde yakalandı
Olay Artvin'de yaşandı. Alınan bilgiye göre FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir kadın, otomobilin gizli bir bölmesine saklanarak Gürcistan'a kaçmaya çalıştı. Olay alınan istihbarat sonucu polisin Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'yi takibe alması ile ortaya çıktı.
Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçakları taşıdığı belirtilen Vashakmadze'yi takibe alan ekipler, sınırdan geçeceği sırada aracı durdurdu ve arama yaptı. Araçta yapılan aramada, aracın arka koltuğunun altında bulunan yakıt deposunu kaplayan saca yeni kaynak yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, kaynak noktalarını çekiçle ayırdı ve gizli bölmede cenin şeklinde saklanmış kadını buldu.
Adı H.T.K. olduğu öğrenilen kadının, FETÖ üyeliğinden arandığı ortaya çıktı. Vashakmazde sınır dışı edilirken, H.T.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.