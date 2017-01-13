FETÖ'cünün cep telefonundan bu mesaj çıktı!

Adıyaman'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan bir kişinin cep telefonlarında örgütün mesajlaşma programlarından olan 'Eagle'de yer alan ilginç yazışmalar ortaya çıktı. Bu mesajlarda "Araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu", "Dün gece Peygamber efendimizi rüyamda gördüm" ifadelerinin yer aldığı belirtildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan kişilere ait cep telefonları İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip tarafından inceleniyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve ismi açıklanmayan bir kişinin cep telefonunda yer alan ve farklı sosyal medya uygulamalarının ikonlarıyla gizlenmeye çalışılan örgütün 'Eagle' ismi verilen mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalara ulaşıldı.



Bu uygulamadaki yazışmalarda örgüt üyelerinin, 15 Temmuz darbe girişimini sonrası tutuklanan kişilerin yakınlarını motive etmek amacıyla cezaevinde olağan bir yaşam olduğu yönünde mesajlar paylaştığı belirlendi.







"YANIMA HAZRETİ HATİCE ANNEMİZ OTURDU"



Uygulamada yer alan ve örgütün memur hazırlama imamı olduğu iddia edilen M.G.'nin tutuklu bir şüphelinin araçta iken yanına Hazreti Hatice'nin oturduğu ve kendisine motive ettiği yönündeki bir mesaj ise dikkat çekti. Mesajda şu cümleler yazıldı:



"Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. İçeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla, 'Hamdolsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu, cezaevine gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun, efendimiz ve biz sizinle beraberiz. Az kaldı sabır' demiş."







Mesajların birinde ise M.G.'nin, girdikleri sınavı kazanamama nedenini soranlara ise "Dün gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm. Bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok." ifadeleriyle yanıt verdiği sözler yer aldı.