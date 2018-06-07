FETÖ davaları ne zaman bitecek? Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, planlamalarına göre yıl sonuna kadar tüm FETÖ davalarının tamamlanmasını beklediklerini söyledi

Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada tüm FETÖ davalarının 2018 yılının sonunda gündemden düşeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Gül, FETÖ yargılamaları hakkında konuştu. Bakan şunları söyledi:

2018 sonunda bu yargılamaların artık Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum. 40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez.

Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım. Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz.

287 DAVADAN 116 DAVA DEVAM EDİYOR

Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir. Davaların yıl sonuna kadar biteceğini düşünüyoruz.