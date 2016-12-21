FETÖ'den açığa alınan polis intihar etti

Olay, Çorum'un Osmancık İlçesi Ardıç Köyü’nde meydana geldi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru Mehmet Oldum, girdiği psikolojik bunalım sonucu dedesine ait evde kendini astı. Olay yerine gelen kardeşi tarafından bulunan Mehmet Oldum'un cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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