FETÖ'den açığa alındı, intihar etti

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde bir orta okulda müdür yardımcılığı yaparken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan 47 yaşındaki Ergülü Yıldız, dün kendisini asarak intihar etti

Sungurlu’da bir orta okulda müdür yardımcılığı yaparken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan, ardından da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Ergülü Yıldız’dan haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleriyle beraber arama çalışması yapan yakınları, Yıldız’ın Fatih Mahallesi'nde oturduğu eve gitti. Kapısı kırılarak girilen evde Yıldız, çatı katında tavana asılmış halde bulundu. Cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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