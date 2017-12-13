FETÖ'den ihraç edilmişti, bilgisayarında çocuk pornosu bulundu!

Adana'da FETÖ'den gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılan öğretmenin bilgisayarından çocuk pornosu çıktı

Ağustos 2016 tarihinde sınıf öğretmenliği yapan Necdet A., Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Ekipler öğretmenin evinde de arama yaptı ve Fethullah Gülen'e ait kitap, 400 CD, 500 GB hafızaya sahip hard disk ve porno dergiler ele geçirdi.



Öğretmen Necdet A., verdiği ifadede kitabın haberi olmadan kolilerinin arasına konulmuş olduğunu belirterek savunma yaptı. Adliyeye sevk edilen öğretmen daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra da KHK ile görevinden ihraç edildi.



Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Necdet A.'nın evinde ele geçirilen CD'ler, hard diskler incelenmeye gönderildi. İnceleme sonrası hard diskin içinde 4 bine yakın porno film tespit edildi. İncelemede 19 bin tane de kız ve erkek çocuklarına ait cinsel içerikli fotoğraflar bulundu. CD'lerde de porno görüntüler bulan ekipler, 53 yaşındaki öğretmen Necdat A.'yı yeniden gözaltına aldı.



Necdet A. bu kez de ikinci el hard disk aldığını ve görüntülerin kendisine ait olmadığını söylese de 'müstehcenlik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.