FETÖ'den tutuklanan öğretmen, koğuş tuvaletinde intihar etti

Karabük'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan öğretmen 43 yaşındaki Behçet Emdi, cezaevinde koğuş tuvaletinde kendisini ayakkabı bağıyla asarak intihar etti

Safranbolu Misakı Milli Ortaokulu’nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Behçet Emdi, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkemece tutuklanan Emdi, Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.



Behçet Emdi, bugün saat 07.00 sıralarında diğer mahkumlar tarafından kaldığı koğuşun tuvalet penceresinde ayakkabı bağıyla asılı halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Emdi'nin öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Behçet Emdi'nin cesedi, yapılan inceleme ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Behçet Emdi'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınması ardından psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlar kullandığı ileri sürüldü. Emdi'nin hemşire eşinin de aynı soruşturmada meslekten ihraç edildiği belirtildi. Emdi'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



