FETÖ'den tutuklu olan Altan kardeşler ve Ilıcak için istenen cezalar belli oldu

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan hakkında istenen cezalar belli oldu.

FETÖ'den tutuklu olan Altan kardeşler ve Ilıcak için istenen cezalar belli oldu

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan hakkında istenen cezalar belli oldu.



15 Temmuz darbe gecesi sonrası birçok meslek grubuna yönelik operasyon başlatılmıştı. Bu operasyonlardan biri de gazetecilere yönelik operasyondu.

Bu kapsamda gözaltına alınarak tutuklanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Emre Uslu, Mehmet Altan gibi isimler için iddianame hazırlandı.

İddianamede Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Ilıcak ve Altan kardeşler, “Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs”, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs”, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek” suçlarıyla suçlanıyor.

İddianamede firari şüpheliler Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin için ise “Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs”, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs”, ve “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.



 
Etiketler; #fetö #nazlı ılıcak #ahmet altan #mehmet altan
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