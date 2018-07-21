FETÖ firarisi Akın İpek gözaltına alındı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı

FETÖ'nün en büyük finansörlerinden biri olan eski Koza Holding yöneticisi Akıp İpek, Türkiye'nin iade talebi üzerine İngiltere'de gözaltına alındı.

TRT Haber'in haberine göre; İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ firarisi Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı. FETÖ'nün firari sanığı Akın İpek'in iadesine yönelik Türkiye'nin talebi, İngiliz Dışişleri Bakanlığının onayı ile yargıya havale edilmişti.

BAKAN GÜL "İADE EDİN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da evhapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında dün "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

YAKALAMA KARARI VARDI

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları vardı.



FİRARİ SANIK, LONDRA'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

FETÖ'nün firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra'da görüntülendi.15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan Akın İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle görüntülendi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞTU

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.