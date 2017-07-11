FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 105 gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 105 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 105 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan 105 kişinin TÜBİTAK, Sürat Bilişim ve Türk Telekom'da bilgi işlem personeli olarak çalıştığı öğrenildi.Şüphelilerin Bylock kullandıkları da kaydedildi.



