FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon. 18 ilde 98 gözaltı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, darbe girişimini destekledikleri ve Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle düzenlenen operasyonlar sürüyor. Bu kez FETÖ 'nün eğitim kurumlarına yönelik operasyon düzenlendi. 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 98 kişi hakkında gözaltı kararı var.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar sürüyor. F ethullahçı Terör Örgütü'ne üye olmakla suçlanan kişiler bir bir gözaltına alınıyor. Son operasyonu ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Alınan bilgiye göre savcı Ender Coşkun tarafından başlatılan operasyon kapsamında 18 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.Operasyonun FETÖ'nün eğitim kurumlarına karşı yapıldığı ve 98 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.Bu kapsamda Atlantik Eğitim A.Ş.ye ait kapatılan okullarda çalışanlar ve ByLock uygulaması kullandığı tespit edilenlere yönelik işlem başlatıldı.Savcı, bu kurumda genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdürler ve yardımcıları, şirket ortakları gibi görevlerde bulunan 18 ildeki 98 kişi hakkında yakalama kararı verdi.Şüpheliler, FETÖ üyesi olmak, örgüte finansman sağlamak ve eleman kazandırmakla suçlanıyor.