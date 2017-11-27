FETÖ'nün para kasası Türkiye'ye getirildi!

FETÖ'nün para kasası olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirildi. Çıkmaz FETÖ için "öşür" adı altında haraç topluyordu

FETÖ'nün para kasası Türkiye'ye getirildi!

15 Temmuz darbe girişimlerinin ardından paraları Afrika'ya kaçıran FETÖ'ye, bu ülkelerde kıskaç başladı. Son olarak Sudan'da yaşayan ve ülkede FETÖ'nün en büyük para kasası olarak ifade edilen iş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak anılan iş adamı Memduh Çıkmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'nün yurt dışında bulunan ve Türkiye'den kaçan mensupları için özel ekip oluşturan MİT, Çıkmaz'ın Sudan'daki yerini iki ay önce saptadı.

ÖNCE SUDAN POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Çıkmaz, MİT ile Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin (NISS) ortak operasyonuyla bir süre önce, gizlendiği evinde gözaltına alınarak sorgulandı.

MİT'İN ÖZEL EKİBİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

MİT'in özel ekibi, Çıkmaz'ı Sudan'da işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sabah saatlerinde Türkiye'ye getirdi.

2016'NIN OCAK AYINDA KAÇMIŞTI

Memleketi Çorum'da petrol istasyonları ve tuğla fabrikası bulunan Çıkmaz, FETÖ'nün "para kasası" işlevi gören etkin isimlerinden biri olarak biliniyordu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "yurt dışına kaçış" talimatının ardından Çıkmaz da ocak 2016'da Sudan'a kaçmıştı.

İŞ ADAMLARINDAN "ÖŞÜR" ADIYLA HARAÇ TOPLUYORDU

Çıkmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yakalama kararı bulunuyordu.

Güvenlik kaynakları, Çorum'daki iş adamlarından FETÖ için "öşür" adı altında haraç topladığı belirlenen Çıkmaz'ın Sudan üzerinden de FETÖ'ye milyonlarca dolar kaynak aktardığının tespit edildiğini bildirdi.

Etiketler; #fetö #memduh çıkmaz #mit
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