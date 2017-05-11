FETÖ'nün "Uyuyan Hücre" davasının dördüncü duruşması başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan dördüncü duruşmaya, 41 tutuklu 44 sanık katıldı. Sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları izleyici olarak katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.





İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün “TSK'daki uyuyan hücreleri" yle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 41'i tutuklu 45 sanık hakkında hazırlanan İddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirdiği belirlenen "murakıp" Hasan Pakır, merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Aralarında 11'i kurmay 28 albayın da bulunduğu 38 kişi hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan sanıkların "kripto, uyuyan hücre" olarak darbenin başarısız olmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlendikleri belirtiliyor. İddianamede, FETÖ'nün darbeye katılmayan üyelerinin tasfiyesinin engellenmesini amaçladığına dikkat çekilerek, sanıklardan 14'ünün direkt olarak, 2 kişinin ise eşleri üzerinden ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

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