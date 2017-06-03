FETÖ operasyonu bürokrasiye sıçradı. Kritik gözaltılar

Ankara'da kritik bir gözaltı yaşandı. Başbakanlık Yüksek Müşaviri ve eşi FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı halen Başbakanlık Yüksek Müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan gözaltı kararı verildiğini ve sabah saatlerinde gözaltına alındığını belirtildi.