FETÖ soruşturması: 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ soruşturması: 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
14 Aralık 2018 Cuma 11:06

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen  4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51'i üsteğmen,1'i teğmen, 115'i astsubay, 19'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için için saat 01.00 sıralarında operasyon yapıldı. Şüphelilerin 89'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #soruşturma
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