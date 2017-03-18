FETÖ yüzünden ihraç edilen 372 hakim-savcı göreve iade edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok meslek grubundan kişinin işine son verilmişti. Bunlardan bir kısmı da hakim ve savcı lardı. Alınan bilgiye göre FETÖ şüphesiyle görevden alınan 372 hakım ve savcı, inceleme sonrası görevine tekrardan iade edildi.

15 Temmuz günü Türkiye hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu girişimden sonra OHAL ilan edildi ve birçok memur görevinden alındı. Görevinden alınanların bir kısmı da hakim ve savcıydı.Görevinden alınan hakim ve savcıların FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı HSYK'ca incelendi. İnceleme sonrası görevden alınan 372 hakim ve savcı yeniden görevine iade edildi.Görevine geri dönenlerdin 104'ünün KHK ile ihraç edildiği, 268'inin ise açığa alındığı öğrenildi. Yapılan incelemede bu hakim ve savcıların kesin olarak FETÖ ile bir ilişkisi olmadığı belirlendi.FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan ve itirafçı olanlar ise göreve iade edilmedi. Bu kişilerle ilgili henüz verilmiş bir kararın olmadığı da açıklandı.İtirafçı olan bu kişilerin verdiği bilgiler sayesinde başka FETÖ üyelerine de ulaşıldığı öğrenildi. Ancak FETÖ üyesi olduğu için henüz bu kişilerin göreve iade edilip edilmeyeceği karara bağlanmadı.15 Temmuz sonrası 4 binden fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ şüphesiyle işlem başlamıştı. Ayrıca 760 hakim ve savcının FETÖ üyelerinin kullandığı uygulama olan Bylock'u kullandığı tespit edildi. (Karar)