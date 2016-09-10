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    • FETÖ'cü öğretmenler, öğrencileri böyle fişlemişler

    Kırklareli'nde askeri darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dershane öğretmenlerinin, cemaate bağlı okullarda eğitim gören öğrencileri de yapıya bakışıyla ilgili 1’den 5’e kadar puanlar vererek 'fişlediği' ortaya çıktı. 'Yapıyla alakası olmayan, sigara ve alkol kullanan, erkek arkadaşı olan öğrencileri' 1 numarayla numaralandırdığı anlaşıldı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 13:28
    FETÖ'cü öğretmenler, öğrencileri böyle fişlemişler
    Kırklareli’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında dershane çalışanı, yönetici ve öğretmenlerin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltınmış, ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan 22’si tutuklanmıştı. Operasyonda gözaltına alınan dershane öğretmenlerinin ifadeleri FETÖ/PDY örgütünün öğrencileri de numaralandırarak ‘fişlediğini’ ortaya çıkardı. Dershanenin kadın öğretmeni M.Y. ifadesinde özellikle kız öğrencilere, cemaate bakış açısına göre 1’den 5’e kadar numara verildiğini ve aile durumlarının takip edildiğini belirterek şöyle dedi:

    "Dershanelerde bulunan ara sınıf öğrencilerinden yapının işine yarayacak öğrencilerle çok fazla ilgilenirdi. Yapının içerisinde 1’lik, 2’lik, 3’lük, 4’lük, 5’lik öğrenci şeklinde puanlar veriliyordu. 5’lik denilen öğrencileri öğretmen Ö.Ş. denilen şahıs iyi biliyordu. O öğrenciler hakkında her şeyi öğrenirdi. Ailesinin durumunu, ailesinin fikri ve maddi durumlarını çok iyi biliyordu. Beşlik öğrencilerle daha çok ilgileniyordu."

    'NUMARALI FİŞLEME'

    Şüpheli kadın öğretmen M.Y., 1’den 5’e kadar numaralandırılarak yapılan incelemeyi şöyle açıkladı:

    "1’lik öğrenci: Yapıyla hiç bir alası olmayan ve bu yapının fikri yapılarına uymayan ve karşı bir duruş sergileyen öğrenciydi. Sigara ve alkol kullanan, erkek arkadaşı olan öğrenciler bu gruptandı. 2’lik öğrenci: Birlik öğrencilere göre daha ılımlı olan ancak yine erkek arkadaşı olan öğrencilerdi. 3’lük öğrenci: Kuran bilen ve okuyan üzerinde çalışırsa kazanılabilecek öğrencilerdendi. Bunlar tesettürlü de olabilir, olmayabilirdi. 4’lük öğrenci: Tesettürlü ve namazını 5 vakit kılan. 5’lik öğrenci ise tesettürlü ve namazını 5 vakit kılan, bu yapıya bağı sıkı olan ailesi de bu yapıyla bağı bulunan, yapının rahatlıkla kullanabileceği ve Fetullah Gülen’i tanıyan öğrencilerdi."

    244 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Kırklareli’nde 15 Temmuz askeri darbe girişiminden bu yana süren soruşturmalar kapsamında aralarında hakim, savcı, polis, asker, işadamı ve öğretmenlerinde bulunduğu 244 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmalar sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kırklareli, öğrenci, öğrenci Fişleme, Fetö Fişleme

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