İSTİHBARAT ŞUBE CEMAATÇİYDİ



BAKANIN CEBİNE SİNDİRME NOTU

ÇÖZÜMÜ ALIP PENSİLVANYA'YA GİTTİ'

'BİZİM İÇİN ÇALIŞACAKSIN'

JAMMER BİLE ENGEL OLAMADI

SİYASİLERİ ADIM ADIM İZLEMİŞLER



'GÖRÜŞMELERİ BEN ÇÖZDÜM'

MGK TOPLANTISINDA MİKROFONA BÖCEK

BAŞBAKANIN KONUŞMALARI ÇOK NETTİ



BÜLENT ARINÇ'A SUİKAST EMRİ



DİNLEMELERE KOD İSİM: ABDULLAH GÜL 'DİKEN' ERDOĞAN 'OZAN'