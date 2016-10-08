Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’cü Jandarma Yüzbaşı C.Ç.’nin itirafları sonrasında yüz binlerce kişiyi doğrudan etkileyen 5 sınavı mercek altına aldı. Başsavcılık, soruların çalındığı gerekçesiyle 2009- 2012 KPSS, 2013 ALES ve YDS ile İç Denetçilik Sınavı’nı inceliyor.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK’dan ihraç edilen ve tutuklanan C.Ç.’nin KPSS soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’a tanık sıfatıyla verdiği ve soruşturmanın genişletilmesine neden olan ifadesinden çarpıcı bölümler şöyle:



BİLGİSAYARDAN ARADIĞIM ÖZELLİKLERE UYGUN BİR BAYANIN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ



1999’da Işık Dershanesi’ne başladıktan 1 ay kadar sonra, başarılı bir öğrenci olmamdan dolayı aynı sınıfta öğrenci olan soy ismini bilmediğim B. benimle özel olarak ilgilenmeye başladı. B. vasıtasıyla Cemaat’le tanıştım. Işık Dershanesi’nde 3-4 ay kayıtlı öğrenci oldum. 3-4 ay sonra kaydımı Cemaatçi olmayan bir dershaneye aldırdılar. Yoğun bir çalışma dönemiyle birlikte Haziran 2000’de ÖSS’ye girdim. Yüksek puan aldım. Cemaat’in telkinleriyle Kara Harp Okulu sınavına müracaat ettim. Mülakatı geçerek okulu kazandım. 2004’te mezun oldum. Okul bittikten sonra görev yaptığım yerlerde ilk 2 yıl subay temel kurslarına gittim. 2006’da kurayla İstanbul’a atandım. Burada çalışırken, kod ismini M. olarak bildiğim, gerçek ismini bilmediğim ve Cemaat’in okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan ve benim ev abim olan şahsa evlenmek istediğimi söyledim. Ü. kod isimli birinin yanına götürdü. Ü. bana, bilgisayardan aradığım özelliklere uygun bir bayanın fotoğrafını gösterdi. CV şeklinde Excell’de bir çizelgede eşimin fotoğrafı vardı. Beğenince görüşmeyi kabul ettim. Görüşme için eşimin bulunduğu Kahramanmaraş’a 2007’nin eylül ayında gittim. Kendisi orada Anafen Dershanesi’nde öğretmendi. Cemaat evine gittik. Orada bulunan kişiye olumlu beyanda bulundum.



EŞİM DÜĞÜNDEN SONRA BAŞINI AÇTI



Eşim tanıştığımızda Kahramanmaraş Anafen Dersanesi’nde yeni işe başlamış ve kaydı yapılmamıştı. Ben asker olduğum için bir sorun yaşamamam için eşimi gayriresmi bir dönem dershanede çalıştırdılar. SGK kaydında eşim gözükmemektedir. 2008’de evlendik. Eşimin başı kapalıydı ancak düğünden hemen önce başını açtı.



2 SENE O EVE GİDİP GELDİM



2008’de İstanbul’dan Karabük’e atandım. Göreve başladıktan kısa bir süre sonra kendisini İstanbul’dan tanıdığım, muhtemelen Batı Karadeniz bölgesinde askerlerle ilgilenen imam olduğunu düşündüğüm bir şahıs aradı. Birlikte bir daireye gittik. Kapıda bizi soy ismi A. olan şahıs karşıladı. Bundan sonra bana, bu eve gelmem gerektiği ve abimin de A. olduğu söylendi. 2 sene bu eve A.’nın yanına gidip gelmeye başladım.



2010 KPSS SORULARINI FLASH BELLEKLE VERDİ



2010 KPSS’den 2-3 gün kadar önce A. beni kendi evine çağırdı. Eve gittiğimde yanında beni daha önce onunla tanıştıran şahıs vardı. Bu şahıs bilgisayarını açtı, bana ve sınava girecek olan A.’ya yemin metni okuttuktan sonra flash bellekte 2010 KPSS sorularını verdi.



TELEFONUMA ByLOCK YÜKLEDİ



2015 ocak ayında Etimesgut’taki evime M. kod adlı, gerçek ismini bilmediğim Cemaat abisi geldi. Yanında getirdiği bilgisayara benim cep telefonumun harici hafızasını taktı ve ByLock isimli programı cep telefonuma kurdu. Sistemdeki ismim ‘Freedom’ idi. Programı kurarken bana “KPSS soruşturması devam ediyor. Sizin de orada adınız geçiyor, operasyonlarda isminiz geçerse biz size buradan bilgi vereceğiz, kendine bir aile avukatı bul. Bu avukata KPSS ile ilgili bir şeyden bahsetme. Polis gelirse içeri alma. Avukat eşliğinde polisi içeriye alın, bundan eşine bahsetme” dedi.



1 AY SONRA MESAJ GELDİ



Yaklaşık 1 ay sonra ByLock programına “Eve gel, görüşelim” mesajı geldi. Eşimle, Cemaat abim olan S.’nin Şentepe’deki evine gittik. Oradan başka abinin evine gittik. Bizi bir abi karşıladı, “Arkadaşlar yakın bir tarihte KPSS operasyonları başlıyor ve dalga dalga devam edecek, ilk önce 120 net yapanlardan başlayacaklar, daha sonra 119-118 şeklinde aşağıya doğru inecekler. Bu şekilde planlanıyor ancak farklı bir plan daha var, tam olarak onu bilmiyorum” dedi. Bu görüşmeden 1 ay sonra KPSS operasyonları başlamıştı. Bize “Eğer operasyon için gelecek olurlarsa birkaç gün önceden haber veririz” demişlerdi. Eşime operasyon sırası gelmediği için KPSS operasyonundan bize bir haber gelmedi.



KPSS, YDS, ALES VE İÇ DENETÇİLİK



2009, 2010 ve 2012 KPSS sorularının Cemaat’e geldiğini biliyorum. 2013’te yapılan YDS (Yabancı Dil Sınavı), ALES ve İç Denetçilik Sınavı ile ilgili olarak şunları söyleyebilirim: Ben 2013’te YDS, ALES ve İç Denetçilik Sınavı’na girdim. Bu sınavlardan 1 gün önce Cemaat abim H. bizi evine çağırmıştı. Eve Yüzbaşı Ş. ve Yüzbaşı M. ile birlikte gittik. Üçümüz de YDS ve ALES’e girecektik. H., her birimize toplam 300 adet soru verdi. Sınavda normalde 80 soru sorulmaktadır. Gerçekten de sınava girip çıktıktan sonra bize verilen 300 sorudan 60-70 arası sorunun tıpatıp YDS’de sorulan sorular olduğunu gördük. ALES’e girmeden 1 gün önce H. yine bizi çağırdı. Yine ALES’te çıkacak olan sorunun 5-6 katı soruyu bize verdi. Sınava girdiğimizde gördük ki sorular sınavdan önce bize verilen sorulardı. H.’den kısa bir süre sonra kod ismini ve gerçek ismini hatırlamadığım Cemaat abisi bize abilik yaptı. İç Denetçilik Sınavı’ndan 1 gün önce bu kişinin evine gittik. Sınavın, anayasa ve muhasebe sorularının dışındaki tüm sorularını bize yazılı kâğıtta verdi.



SAVCIDAN ‘ETKİN PİŞMANLIK’ ÇAĞRISI



Savcı Erkman, Facebook hesabından dün önemli bir çağrıda bulundu. Erkman, “Bir şekilde bunların (FETÖ) içinde bulunanları aklıselime, ailesinin, çocuklarının geleceğini düşünmeye, vatan-devlet-millet yanında yer almaya ve TCK 221. maddesindeki etkin pişmanlık hakkından yararlanarak ifade vermeye davet ediyorum, adalete güvensinler” ifadesini kullandı.



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