05 Ekim 2016 Çarşamba
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    • FETÖ'cüler ifadelerinde 1 Dolar'ın sırrını anlattı

    15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması derinleştikçe, bazı şüphelilerde ele geçirilen 1 dolarların sırrı da ortaya çıkmaya başladı

    05 Ekim 2016 Çarşamba 10:47
    FETÖ'cüler ifadelerinde 1 Dolar'ın sırrını anlattı
    15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan şahısların üzerinden 1 doların çıkması da gündeme gelmişti. 1 doların anlamı merak edilirken, konuyla ilgili bir itiraf geldi. FETÖ'nün Jandarma teşkilatından sorumlu olan Ö. ve M. 1 dolarla ilgili açıklama yaptı. İtirafa göre Fethullah Gülen, ABD'ye giden yöneticilere 100, 50 ve 20'şer dolarlar veriyor. Bu paralar 1'er dolar halinde bozduruluyor ve alt kademe askerlere dağıtılıyor. Bu paranın bereket getireceğine ve hatıra olduğuna inanılıyor ve Gülen'e bağlılık duyulmasını sağlıyor.

    İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütünün İstanbul Anadolu yakası Jandarma teşkilatından sorumlu olan ve örgütte ‘müdür yardımcısı’ görevini yürüten Ö. ve M. gözaltına alındı. Kimlikleri gizli tutulan Ö. ve M., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.

    Ö. ve M., 6 Eylül 2016’da savcıya verdikleri ifadelerinde örgüt mensuplarında bulunan 1 dolarların sırrını da anlattı. Ö. ve M., örgütte kendilerinden üst hiyerarşide yer alan ‘müdür’ ve ‘bölge temsilcileri’nin sıklıkla örgüt lideri Fetullah Gülen’in yaşadığı ABD’ye gittiklerini belirtti. İki itirafçının anlatımına göre Gülen, ABD’ye gelen bu kişilere, daha alt kademelere dağıtılması için 100, 50 ve 20’şer dolarlık banknotlar veriyordu. Bu paralar da döviz bürolarında 1’er dolarlık halinde bozdurulup ‘öğretmen’ ve ‘öğrenci’ tabir edilen askerlere dağıtılıyordu. Üstlerinin söylediğine göre bereket ve hatıra olduğuna inanılan paralar örgüt mensuplarının örgüt ve Gülen’e bağlılık, minnet duymasını sağlıyordu.

    SAİD NURSİ’NİN TELİF HAKKI

    İtirafçı şüpheliler paraların kaynağının Bediüzzaman Said Nursi’ye ait eserlerin telif hakkı sahiplerinden Fetullah Gülen’in elde ettiği telif gelirleri olduğunun, örgütte konuşulduğunu da söylediler.
    İtirafçı ifadelerinin de yer aldığı tutanak, benzer soruşturmalarda delil olarak kullanılmak amacıyla diğer illerin savcılığına gönderildi. Savcılıklara gönderilen yazıda, ‘örgüt mensuplarından ele geçirilen 1 dolarların, terör örgütü lideri tarafından dağıtılmak üzere iletilmesi, örgüt mensuplarına iletilme şekli ve beyanlarla ortaya çıkan anlamı bir arada değerlendirildiğinde, örgüt mensubunun örgütü ile organik bağ kurduğuna dair delillerden biri olduğu’ belirtildi. (Hürriyet)
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