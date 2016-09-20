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    • FETÖ'nün çöpçatan kataloğu bulundu

    FETÖ'nün vaizi olduğu tespit edilen Ömer Faruk Şentürk'ün evinde ele geçen evlendirme kataloğu her şeyi gözler önüne serdi

    20 Eylül 2016 Salı 09:51
    FETÖ'nün çöpçatan kataloğu bulundu
    MİT TIR'larının durdurulması kapsamında tutuklanan FETÖ'nün vaizi örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edilen Ömer Faruk Şentürk'ün evindeki aramalarda örgüt içi evlendirmeler için kadınlara ilişkin bilgilerin yer aldığı notlar ele geçirildi.

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    "T.B. isimli 89 doğumlu, 1,68 boyunda, 62 kilo, dahiliye doktoru, anne babası sağ" şeklinde bilgilerin yer aldığı notlarla ilgili Şentürk "Tanıdıklarımla tanıştırmak için tutulmuş notlar diyerek" örgüt içi evliliklere aracılık ettiğini itiraf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MİT TIR'ları soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'den İstanbul'a getirttiği vaiz Ömer Faruk Şentürk de yer aldı.

    GÖRÜŞMEYİ İTİRAF ETTİ

    Şentürk’e ifadesi sırasında 17-25 Aralık sonrasındaki süreçte MİT TIR'larının durdurulması olayından önce İhsan Özkes'le olan görüşmesi soruldu. Şentürk , Özkes, ile görüştüğünü kabul ederek, görüşmenin içeriğinin MİT TIR'ları olmadığnı belirtti.

    EVİNDEN EVLİLİK NOTLARI ÇIKTI

    Şentürk'ün evinde yapılan aramalarda notlar içerisinde kadınlara ait bilgiler ele geçirildi. Söz konusu notların birinde T.B. isimli kadınla ilgili "89 doğumlu 1,68 boyunda, 62 kilo, aslen Siirt doğumlu, anne babası sağ, doktor, branşı dahiliye, 2 kız 1 erkek kardeşi var" şeklinde ifadeler yer aldı. Şentürk notlarla ilgili "Tanıdıklarımla tanıştırmak için tutulmuş notlardır" diyerek örgüt içi evliliklere aracılık ettiğini kabul etti.
    Anahtar Kelimeler: Fetö, Fetö Evlendirme, Fetö Katalog

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